Добкін запевнив, що станцію «Перемога» введуть в експлуатацію цього року

Харків. 22 лютого. УНІАН. Станція харківського метрополітену «Перемога» буде добудована та введена в експлуатацію в 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«У жодному разі не буде заморожено будівництво метро і здача в цьому році станції «Перемога». На сьогоднішній день триває підготовка до перегляду бюджету, і це питання вже порушувалося на зустрічі з Президентом. У мене немає наразі конкретних цифр. Гадаю, я їх отримаю після 8 березня, і тоді вже я зможу сказати, на які об’єкти закладено в бюджеті фінансування за тими чи іншими субвенціями, але те, що у списку буде метро - я прошу не сумніватися. Ми завершимо роботи на цій станції і почнемо будівництво в бік аеропорту від метро «Проспект Гагаріна», - сказав М.ДОБКІН.

Водночас, за даними прес-служби Харківської міської ради, сьогодні на сесії було ухвалене рішення виділити 3 млн. грн. на реалізацію Програми будівництва та розвитку КП «Харківський метрополітен». Кошти виділять з бюджету міста у 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, у середині серпня 2011 р. прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ підписав розпорядження про виділення 101,4 млн. грн. на будівництво метро в Харкові. 27 вересня Харків отримав із державного бюджету України перші 50 млн. грн. на продовження будівництва метрополітену, 29 листопада – наступні 51 млн. грн. Таким чином, за словами М.ДОБКІНА, в Харківську область надійшло 100% коштів, запланованих на будівництво нової станції в метро 2011 році.

Довідка УНІАН. «Перемога» - майбутня 30-та станція Харківського метрополітену, яка сьогодні будується. Станція буде розташована на Олексіївській лінії метро, відразу за станцією «Олексіївська» і стане кінцевою цієї лінії. Біля станції розташований Олексіївський ринок, трамвайна лінія по проспекту Перемоги та розворотне коло тролейбусів.

Харківський метрополітен другий за кількістю станцій і довжині ліній в Україні. Перевозить на рік до 282 млн. пасажирів. Метрополітен введений в експлуатацію 23 серпня 1975 р. Загальна довжина ліній становить близько 35,6 км. Нині харківське метро налічує 29 станцій, які розташовуються на трьох лініях: Холодногірсько-заводській, Салтівській та Олексіївській.