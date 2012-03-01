Харків’яни закликають безкоштовно надавати житло вболівальникам Євро-2012

Харків. 29 лютого. УНІАН. Харків’яни виступили з ініціативою безкоштовно надавати житло вболівальникам Євро-2012.

Як повідомив кореспондентові УНІАН депутат Харківської обласної ради Іван ВАРЧЕНКО, відповідна ініціатива виникла в нього як реакція на заяви керівництва УЄФА про значне завищення цін в українських готелях під час проведення Євро-2012.

Він повідомив, що в «Facebook» створено групу «Ласкаво просимо! WELKOME TO UKRAINE!». За словами І.ВАРЧЕНКА, у цій груп іноземці вболівальники, які планують приїхати України, зможуть залишати повідомлення де, коли та на який час хотіли би зупинитися. У свою чергу мешканці приймаючих міст оцінюватимуть претендентів та за можливістю запропонують їм безкоштовне житло.

І.ВАРЧЕНКО наголосив, що завищення цін в українських готелях зашкодить перш за все іміджу самих українців.

«Іноземці вражені тими умовами, які запропонувала Україна. Надзвичайно високі ціни на готелі, ціни, які не лізуть ні в які рамки. Це в першу чергу шкодить іміджу самої України!», - сказав І.ВАРЧЕНКО.

За словами І.ВАРЧЕНКА, пропозицію безкоштовно надавати житло гостям Євро-2012 вже підтримали жителі інших приймаючих українських міст.

Депутат виступив із закликом до всіх українців приєднатися до цієї ініціативи. «Не дамо жадібним пройдисвітам ганьбити українців та Україну», - підкреслив він.