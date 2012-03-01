За вимагання хабаря затримано начальника сектора Золочівської міліції (виправлена)

Харків. 1 березня. УНІАН. На Харкіщині за вимагання хабаря затримано начальника сектора Золочівського райвідділу внутрішніх справ.

Про це повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської областію з посиланням на начальника управління прокуратури Олександра БАБІКОВА.

За його даними, правоохоронець незаконно вимагав у місцевого жителя 5 тисяч доларів США за повернення незаконно вилученого у останнього автомобіля з товарами народного споживання.

Прокуратурою Харківської області 29 лютого порушено кримінальну справу стосовно начальника сектора Золочівського райвідділу ГУ МВС України в Харківській області за ч.2 ст.189, ч.3 ст.364 Кримінального кодексу України.

Правоохоронця затримано у порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України. У справі триває досудове слідство.

Санкція ч.3 ст.364 Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років та з конфіскацією майна.

Примітка. На прохання прес-служби харківської обласної міліції у замітку внесено правку: за вимагання хабаря затримано начальника сектора Золочівського райвідділу внутрішніх справ, а не заступника начальника Золочівського РВВС, як про це повідомила прес-служба прокуратури області.