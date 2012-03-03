В Харківській області на громадські робіти спрямують понад 1 млн. грн.

Харків. 3 березня. УНІАН. В Харківській області на проведення громадських робіт планується спрямувати понад 1 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це у ході обласної селекторної наради поінформував заступник директора Харківського обласного центру зайнятості Анатолій ТОЛСТИХ.

«З метою продовження у 2012 році цієї роботи, можливого покращення її результатів керівництвом Харківської облдержадміністрації надане відповідне доручення головам райдержадміністрацій та міст обласного значення щодо виділення на проведення громадських робіт коштів у сумі 1 млн. грн.», - сказав А.ТОЛСТИХ.

При цьому, за його словами, вже зараз, станом на 1 березня ц.р., рішення щодо передбачення у місцевих бюджетах коштів на проведення громадських робіт ухвалені в 244 сільських (селищних, міських) радах у 27 районах області, містах Харків, Ізюм, Лозова, Люботин, Первомайський та Чугуїв. Загальна сума передбачених коштів становить 1274,5 тис. грн., або 127,5% рекомендованого облдержадміністрацією обсягу.

Під час селекторної наради заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор ШУРМА вказав головам РДА та мерам міст обласного значення про необхідність виділяти кошти на організацію громадських робіт.

«Громадські роботи – це той ресурс, який ви можете використати для зменшення соціальної напруги в зв’язку з великими проблемами у працевлаштуванні людей і тим рівнем пенсійних виплат, які мають люди. Громадські роботи дають можливість залучити людей і офіційно їм виплатити за це гроші», – сказав І.ШУРМА.

За словами заступника губернатора, минулого року до громадських робіт було залучено учнівську та студентську молоді, що дозволило не лише дітям заробити гроші, але й мало виховний момент. Водночас, у Харкові, а також Дворічанському, Ізюмському, Коломацькому, Первомайському, Печенізькомуі Шевченківському районах кошти на громадські роботи не виділялися.

«Ми в гострому дефіциті фінансового ресурсу намагаємося медико-социальну сферу якось підтримати, розуміючи, що люди не мають від цього потерпати. Але ми не збираємося абсолютно надриватися над тими районами, які палець об палець не вдарять, щоб змінити ситуацію, – заявив І.ШУРМА. – Якщо ви не будете залучати кошти на організацію громадських робіт, які будуть спрямовані на виховання молоді шляхом їхньої роботи у вільний час, якщо ви не будете знімати соціальну напругу – таке й буде при розподілі субвенцій і обладнання ставлення до вас».