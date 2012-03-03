Розшукуваний Аваков «вийде на зв'язок» у Києві

Харків. 3 березня. Оголошений у міжнародний розшук голова Харківської облорганізації ВО «Батьківщина», екс-губернатор Харківщини» Арсен АВАКОВ очолить харківську делегацію «Батьківщини» на партійному з’їзді в Києві.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облорганізації ВО «Батьківщина», таке рішення ухвалили делегати звітної конференції Харківської обласної організації партії.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу стосовно А.АВАКОВА за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 року А.АВАКОВА, керівника Харківської обласної партійної організації ВО «Батьківщина», колишнього голову Харківської облдержадміністрації (2005-2010 рр.), оголосили в міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським районним судом Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

За інформацією самого А.АВАКОВА, останнім часом він перебуває за кордоном у відрядженні, зокрема в Берліні, реалізує гуманітарний проект і «більше часу проводить у Римі, Лондоні, Варшаві та Вільнюсі».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА