У Харківському СІЗО в посилці засудженому виявили 13 моб. телефонів

Харків. 3 березня. УНІАН. У Харківському слідчому ізоляторі в посилці одному із засуджених виявили партію мобільних телефонів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області, у приміщенні прийому посилок, передач та бандеролей слідчого ізолятора під час перевірки посилки, переданої громадянкою одному із засуджених, 1985 року народження, було виявлено сухі дріжджі загальною вагою 5,5 кг., перемішані з пластівцями, а також цілу партію заборонених предметів у пластикових відерцях із жиром.

З відерець було вилучено 11 зарядних пристроїв до мобільних телефонів, 3 навушників, 6 сім-карт мобільного зв’язку різних операторів, 13 мобільних телефонів, у середині одного з яких, під батареєю живлення, виявлено грошову купюру номіналом 200 гривень.