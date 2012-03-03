Представникам ПА ОБСЄ не дозволили відвідати Тимошенко

Харків. 3 березня УНІАН. Державна пенітенціарна служба України не надала дозволу членам Парламентської Асамблеї ОБСЄ на відвідування екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у Качанівській виправній колонії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПтС України, на адресу керівництва відомства надійшло звернення посла Швеції в Україні з проханням про надання дозволу на відвідання віце-президентом Парламентської Асамблеї ОБСЄ Вальбургою Габсбург ДУГЛАС та ще чотирма представниками різних європейських інституцій Ю.ТИМОШЕНКО у Качанівській виправній колонії (№54).

«Державна пенітенціарна служба України інформує, що, відповідно до чинного законодавства України, підстав для надання дозволу на таке відвідування немає», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня перший заступник голови партії «Батьківщина» Григорій НЕМИРЯ повідомив українським журналістам у Брюсселі, що члени Парламентської Асамблеї (ПА) ОБСЄ – віце-президент Вальбурга ГАБСБУРГ ДУГЛАС і Аса ЛІНДЕСТАМ (обидві – представниці Швеції) – хочуть 5 березня відвідати Ю.ТИМОШЕНКО у колонії.

«Вони написали звернення до голови пенітенціарної служби і начальника колонії», – сказав він.

Г.НЕМИРЯ додав, що ці представниці шведського парламенту закликали жінок Європи проявити солідарність із Ю.ТИМОШЕНКО.