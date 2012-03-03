У Харкові росіянин поранив підполковника міліції

Харків. 3 березня. УНІАН. Громадянину Росії, який поранив у Харкові підполковника міліції, загрожує довічне увязнення.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, прокуратурою Ленінського району Харкова порушена кримінальна справа за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу) стосовно 32-річного жителя Російської Федерації. За напад на дільничного інспектора міліції йому загрожує до п`ятнадцяти років перебування за ґратами або довічне позбавленням волі.

Подія сталася 5 січня, коли старший дільничний інспектор міліції Ленінського райвідділу підполковник міліції Валерій КУКУРУДЗА прийшов до Будинку культури залізничників, де знаходиться дільничний пункт міліції, щоб провести черговий прийом громадян. Серед громадян, що чекали на дільничного, знаходився нетверезий молодий чоловік. Порівнявшись із ним дільничний спитав, що трапилося та з яким питанням він прийшов на прийом. Надати зрозумілу відповідь чоловік не зміг, почав говорити безглузді фрази, а потім з незрозумілих причин витягнув з кишені ніж та накинувся на міліціонера.

Дільничний зміг ухилитися від удару та намагався вибити ніж. Але під час боротьби працівник міліції отримав ножове поранення в ногу. В цей час до дільничного зайшов директор культурно-освітнього центру «Дозвілля». Чоловік не розгубився, миттю зняв із себе куртку та накинув її на голову зловмиснику, після чого агресивний відвідувач втратив здібності орієнтуватися.