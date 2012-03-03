У Харкові пройде 2-ге засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів

Харків. 3 березня. УНІАН. 5 березня о 15.00 у малій залі Будинку рад (вул. Сумська, 64, 2 поверх) відбудеться друге засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, під час засідання буде підведено підсумки виконання Протоколу № 1 засідання Ради від 24 листопада 2011 року та розглянуті питання про організацію роботи з визначення, організаційне формування та підготовку проектів розвитку економічних кластерів Харківської області, необхідність створення нового кластеру «Інформаційні та комунікаційні технології» та регіональні інвестиційні проекти, які можуть стати складовими національних проектів України.

Також на порядку денному - питання про виконання Угоди про співробітництво між Харківською облдержадміністрацією, Харківською облрадою та Державним агентством України з питань науки, інновацій та інформатизації і створення робочої групи з питань інноваційного розвитку регіону в рамках діяльності Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при ХОДА.

На закінчення буде підписано Меморандум про економічне та соціальне партнерство між Харківською облдержадміністрацією та Харківською торгово-промисловою палатою.