Металіст на останніх секундах вирвав перемогу в Оболоні

Харків. 3 березня. УНІАН. Харківський Металіст на останніх секундах старчового матчу 2-го кола Чемпіонату України з футболу вирвав перемогу в київської Оболоні.

Гол після подачі штрафного у ворота пивоварів забив захисник харківського клубу Пшеничних, який вийшов на заміну у другому таймі.

Металіст весь час атакував, але завершальні удари були не точними. Оболонь намагалася перекривати всі шляхи до воріт, і за 10 секунд до закінчення гри вона, здавалося, завершиться нічиєю. Удар Пшеничних став нагородою для команди Маркевича, яка, безумовно, заслужила перемогу.

Тренер Оболоні у флеш-інтерв`ю відмітив напористий характер харківського клубу, зазначивши, що «Металіст це та команда, яка реалізує моменти».

Маркевич відмітив захисну схему гри Оболоні, через що його підопічні «в першому таймі нічого не могли зробити». «Добре, що все так скінчилося», - сказав тренер харків`ян і додав, що «Оболонь – уміла команда, але хотілося б, щоб грала у футбол».

Тренер Металіста зазначив, що тепер вся увага клубу буде зосереджена на підготовці до гри в Лізі Європи з грецьким Олімпіакосом. Відповідаючи на запитання про склад команди, він заначив, що «в четвер він буде трохи інший».