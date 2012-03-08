Харківський перинатальний центр забезпечує новий рівень якості медицини - ЗМІ

Харків. 8 березня. УНІАН. Новий регіональний перинатальний центр в Харківській області, створений в рамках реалізації проекту «Нове життя - нова якість охорони материнства і дитинства», забезпечує абсолютно новий для України європейський рівень якості медицини.

Про це йдеться в статті газети «Факти і коментарі» № 43 від 7 березня, повідомдяє сайт Харківської облдержадміністрації.

Регіональний перинатальний центр у Харкові, створений в рекордні терміни, займає чотири поверхи лікарняного корпусу обласної клінічної лікарні. У перинатальному центрі є сучасне відділення інтенсивної терапії для вагітних і породіль, реанімаційна палата для недоношених малюків, відділення реабілітації новонароджених із спеціальними кувезами для немовлят, що з`явилися на світ раніше терміну. Двері у відділеннях відкриваються автоматично, стіни виготовлені за технологією «чистих приміщень» – зі спеціального матеріалу, покритого зверху бактерицидною фарбою. В такій медустанові навіть 500-грамові малюки матимуть шанс на життя.

«Якщо перевести роботу з будівництва перинатального центру на мову кравців, то це абсолютно індивідуальне замовлення, особливий крій під конкретну будівлю», – зазначив під час відкриття центру голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

У центрі введена система замкнутого циклу: вагітна жінка зможе безкоштовно спостерігатися з моменту госпіталізації і до самих пологів. А для того щоб породілля почувалася комфортно, стіни шести пологових залів пофарбували в пастельні кольори.

«Даний перинатальний центр – це результат величезної праці багатьох людей, – зазначила під час відкриття перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА. – Проект «Нове життя – нова якість охорони материнства і дитинства» охоплює всю Україну. Впевнена, що той величезний досвід з організації і будівництва сучасного перинатального центру, який напрацьований в Харкові, буде використовуватися і в інших регіонах країни».