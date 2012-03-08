Три європейські збірні вибрали для зупинки перед матчами базу «Металіст»

10:07, 08 березня 2012
Харьків
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Команди Данії, Португалії та Німеччини зупиняться на нічліг у Високому. Збірна Голландії розміститься на території «Superior Golf Hotel»…

Три європейські національні збірні, які проводитимуть матчі Євро-2012 у Харкові, вибрали для зупинки перед іграми готель спортивної бази «Металіст», що в селищі Високому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції директор Департаменту з підготовки та проведення Євро-2012 Харківської міськради Олександр НЕЧИПОРЕНКО.

Девід Тейлор 61109

За його словами, напередодні своїх матчів на нічліг на базі «Металіста» зупиняться збірні Данії, Португалії та Німеччини.

При цьому О.НЕЧИПОРЕНКО зазначив, що збірна Голландії проведе в Харкові 6 днів і розміститься на території «Superior Golf Hotel», що в П’ятихатках у Лісопарку.

Тренув база Металіста Фото Андріія Кравенка травень 2010

Він також повідомив, що база в «Сонячному» (Південна Залізниця) використовуватиметься для розміщення цільових груп УЄФА.

Як раніше повідомлялося, влітку у Харкові пройдуть три матчі Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

9 червня, 19:00. Голландія – Данія

13 червня, 21:45. Голландія – Німеччина

17 червня, 21:45. Португалія – Голландія

 

На знімках: (угорі) виконавчий директор УЄФА Девід ТЕЙЛОР інспектує базу Металіста у Високому (архівне фото); (внизу) корпус спортивно-тренувальної бази ФК «Металіст» у селищі Високому.
 

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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