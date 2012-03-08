Депутати пронесли в колонію 100 тюльпанів.для Тимошенко

Харків. 8 березня. УНІАН. Народним депутатам вдалося передати квіти для екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, яка утримується в Качанівській колонії Харкова.

Про це повідомив народний депутат Юрій ОДАРЧЕНКО, поінформували УНІАН у прес-службі Київської міської партійної організації «ВО «Батьківщина».

«Після тривалих перемовин ми нарешті умовили передати квіти від київської делегації нашій Юлі. Представники адміністрації пообіцяли передати наш букет», - сказав депутат.

За даними прес-служби, кияни привезли у подарунок Ю.ТИМОШЕНКО до Міжнародного жіночого дня букет із 100 тюльпанів.

Як повідомляв УНІАН, раніше група народних депутатів пройшла на територію Качанівської колонії Харкова, сподіваючись привітати Ю.ТИМОШЕНКО з 8 Березня.

Тим часом під стінами колонії триває мітинг на підтримку екс-прем’єра. Учасники акції тримають символіку «Батьківщини», транспаранти з написами: «Юлі - волі», «Розп’яли Феміду, скривдили Батьківщину», а також плакати із зображенням Ю.ТИМОШЕНКО.

Учасники мітингу облаштували сцену та встановили звукопідсилювальну апаратуру. Зі сцени виступили кілька народних депутатів, після чого розпочався святковий концерт за участю співаків-аматорів.

Також учасники акції випустили на повітряних кульках у небо кількаметровий банер із написом «Юлі – волю!».

У мітингу загалом беруть участь близько 300 прихильників Ю.ТИМОШЕНКО з різних регіонів України.