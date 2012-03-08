Пшеничних: у першій грі важливо не пропустити

Харків. 8 березня. УНІАН. Для «Металіста» важливо не пропустити з першій грі з «Олімпіакосом».

Таку думку «Команді» висловив захисник харків`ян Сергій Пшеничних.

«У чому сила греків? Судячи з побаченого в матчі проти «Рубіна», у нашого суперника добре організована команда, яка непогано атакує і здорово захищається. При втраті м`яча греки блискавично відкочуються назад, до свого штрафного. З ними нам однозначно буде дуже складно», - сказав він.

«До того ж, можна не сумніватися, на нашому полі гравці пірейського клубу навряд чи стануть грати першим номером, а зроблять ставку на збереження своїх воріт і будуть більше оборонятися», - впевнений гравець.

На думку захисника, для «Металіста» важливо надійно зіграти біля власних воріт.

«Нам важливо буде надійно зіграти біля своїх воріт і не пропустити. Ну а в атаці намагатися створювати моменти, менше тринькати їх, а більше використовувати. Якщо зможемо так зіграти - результату обов`язково доб`ємося», - упевнений Пшеничних.