Металіст має відіграватися в Греції (фоторепортаж)

Металіст має відіграватися в Греції (фоторепортаж)

23:51, 08 березня 2012
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Харківський клуб зазнав поразки у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти грецького Олімпіакоса. Матч у відповідь відбудеться 15 березня…

Харківський Металіст зазнав поразки у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти грецького Олімпіакоса.

Єдиний гол у ворота харків’ян на 50-й хвилині забив півзахисник Давид Фустер.

У першому таймі Металіст більше атакував, проте в захисті греки були дуже пильними.

Металіст - Олімпіакос матч 1/8 фіналу Ліги Європи 8 березня 2012 року фотограф Андрій КРАВЧЕНКО

Другий тайм активніше розпочали греки, що й принесло свої плоди.

Вилучення на 81-й хвилині Едмара мало свої наслідки – атаки харківського клубу не виглядали потужними.

Металіст - Олімпіакос матч 1/8 фіналу Ліги Європи 8 березня 2012 року фотограф Андрій КРАВЧЕНКО

Склад Металіста: Горяїнов, Фініньо (Пшеничних, 62), Торсигльєрі, Папа Гуйє, Вільягра, Едмар, Хавьєр, Соса, Бланко (Девіч, 62), Тайсон, Крістальдо (Марлос, 82).

Запас: Дишленковіч, Березовчук, Обрадовіч, Торрес.

Металіст - Олімпіакос матч 1/8 фіналу Ліги Європи 8 березня 2012 року фотограф Андрій КРАВЧЕНКО

Матч у відповідь відбудеться 15 березня.

Металіст - Олімпіакос матч 1/8 фіналу Ліги Європи 8 березня 2012 року фотограф Андрій КРАВЧЕНКО

Металіст - Олімпіакос матч 1/8 фіналу Ліги Європи 8 березня 2012 року фотограф Андрій КРАВЧЕНКО

Металіст - Олімпіакос матч 1/8 фіналу Ліги Європи 8 березня 2012 року фотограф Андрій КРАВЧЕНКО

Металіст - Олімпіакос матч 1/8 фіналу Ліги Європи 8 березня 2012 року фотограф Андрій КРАВЧЕНКО

Металіст - Олімпіакос матч 1/8 фіналу Ліги Європи 8 березня 2012 року фотограф Андрій КРАВЧЕНКО

Металіст - Олімпіакос матч 1/8 фіналу Ліги Європи 8 березня 2012 року фотограф Андрій КРАВЧЕНКО

Металіст - Олімпіакос матч 1/8 фіналу Ліги Європи 8 березня 2012 року фотограф Андрій КРАВЧЕНКО

Металіст - Олімпіакос матч 1/8 фіналу Ліги Європи 8 березня 2012 року фотограф Андрій КРАВЧЕНКО

Металіст - Олімпіакос матч 1/8 фіналу Ліги Європи 8 березня 2012 року фотограф Андрій КРАВЧЕНКО

Металіст - Олімпіакос матч 1/8 фіналу Лігии Європи 8 березня 2012 року фотограф Андрій КРАВЧЕНКО

Металіст - Олімпіакос матч 1/8 фіналу Ліги Європи 8 березня 2012 року фотограф Андрій КРАВЧЕНКО

Металіст Олімпіакос 8.03.2012 Харків. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Металіст - Олімпіакос матч 1/8 фіналу Ліги Європи 8 березня 2012 року фотограф Андрій КРАВЧЕНКО

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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