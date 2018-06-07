Металіст має відіграватися в Греції (фоторепортаж)

Харківський Металіст зазнав поразки у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти грецького Олімпіакоса.

Єдиний гол у ворота харків’ян на 50-й хвилині забив півзахисник Давид Фустер.

У першому таймі Металіст більше атакував, проте в захисті греки були дуже пильними.

Другий тайм активніше розпочали греки, що й принесло свої плоди.

Вилучення на 81-й хвилині Едмара мало свої наслідки – атаки харківського клубу не виглядали потужними.

Склад Металіста: Горяїнов, Фініньо (Пшеничних, 62), Торсигльєрі, Папа Гуйє, Вільягра, Едмар, Хавьєр, Соса, Бланко (Девіч, 62), Тайсон, Крістальдо (Марлос, 82).

Запас: Дишленковіч, Березовчук, Обрадовіч, Торрес.

Матч у відповідь відбудеться 15 березня.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА