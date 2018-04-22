Добкін і Кернес тягнуть “регіоналів” на дно

Понад 80% експертів пов’язують падіння рейтингу Партії регіонів у Харкові з невдалими діями місцевої влади. Про це свідчать оприлюднені сьогодні на прес-конференції в УНІАН результати експертного опитування, яке провела компанія «Соціополіс» на замовлення Агентства моделювання ситуацій.

Зокрема, за даними опитування, відповідаючи на запитання, з чим у першу чергу пов’язане падіння рейтингу Партії регіонів та підвищення його у Блоку Юлії Тимошенко в Харкові, 40,9% опитаних експертів зазначили, що причиною цього стали дії представників цих політичних сил на місцевому рівні, ще 40,9% вважають, що це сталося через розв’язання або нерозв’язання харківською владою специфічних місцевих проблем.

Значна меншість експертів вважає, що такі зміни у рейтингах зумовлені загальноукраїнськими тенденціями або коливаннями довіри суспільної думки.

Відповідаючи на запитання, чим викликано різке падіння суспільної довіри до мера Харкова Михайла ДОБКІНА, 72,7% експертів заявили, що це пов’язано з невирішенням М.ДОБКІНИМ місцевих проблем, а також зумовлено його неадекватними діями на посаді мера. При цьому лише 13,6% опитаних експертів зазначили, що це зумовлено загальною ситуацією в країні, зокрема, зміною ставлення до Партії регіонів.

Також, відповідаючи на запитання, яким буде розподіл політичних сил у Харкові після проведення дострокових парламентських виборів, 63% опитаних сказали, що загальну перемогу святкуватимуть блоки "Наша Україна – Народна самооборона" та БЮТ, і 32% експертів вважають, що переможе Партія регіонів.

При цьому, відповідаючи на запитання, що станеться в разі програшу Партії регіонів на виборах у Харківській області (мається на увазі, що вона не зможе стати правлячою партією), дві третини експертів висловили переконання, що посилиться підтримка Блоку Юлії Тимошенко, трохи більше третини опитаних політологів сказали, що покращать свої позиції Комуністична партія, решта назвали низку інших варіантів.

Опитування проводилося з 20 по 25 серпня цього року. Було опитано 22 відомих політолога, аналітика та журналіста.