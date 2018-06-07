Синчук не вірить, що його хотіли вбити

У Харкові скоєно замах на колишнього прокурора області Василя Синчука.

Подія сталася 12 березня в центрі міста близько 20.30. За повідомленням обласної міліції, внаслідок «вибуху невідомого вибухового предмету» біля під’їзду житлового будинку по вулиці Петровського «постраждали двоє харків’ян, 1960 та 1981 року народження». Обидва постраждалі звернулися до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Обласна прокуратура уточнила, що вибух пролунав на подвір`ї будинку, де мешкає екс-прокурор Синчук: «Під час місцезнаходження там його (Синчука – ред.) та ще двох підприємців несподівано пролунав вибух, внаслідок якого всі троє отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості» та були змушені звернутися за медичною допомогою.

На місце події одразу прибули слідчо-оперативна група, в. о. прокурора Харківської області Володимир Суходубов, керівники обласної міліції та її слідчого управління, вибухотехніки та кінологи.

12 березня слідчим управлінням главку обласної міліції порушено кримінальну справу «за фактом замаху на вбивство Синчука та ще двох осіб за ознаками складу злочину, передбаченого ч.15, пунктами 1,5 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство двох або більше осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб)».

На резонансну подію одразу відреагували у Києві, і Генеральна прокуратура України взяла «під особливий контроль стан досудового слідства» у справі за фактом замаху на Синчука.

Сьогодні, промовляючи на брифінгу, в.о. прокурора області Суходубов повідомив, що правоохоронці розглядають кілька версій замаху на життя колишнього керівника прокуратури.

Він підкреслив, що версія, пов’язана зі службовою діяльністю Синчука, розглядається, однак не є основною. Суходубов зауважив, що у прокуратурі під час служби Синчука не було конфліктів, які б могли мати для нього подібні наслідки . «Як професіонал, він умів знаходити спільну мову у сфері своєї діяльності: предметно, принципово і справедливо. Під час його служби в прокуратурі не виникало ніяких конфліктних ситуацій, які б були приводом до таких дій стосовно нього, тим більше після того, як Василь Людвігович пішов на заслужений відпочинок», - сказав Суходубов.

Він зазначив, що на цей час також розглядається версія, пов’язана з діяльністю підприємців, які на момент вибуху були разом із Синчуком. При цьому, за даними Суходубова, екс-прокурор Харківщини не займався комерційною діяльністю.

Говорячи про деталі, Суходубов повідомив, що, за попередніми даними, зловмисники використали гранату Ф-1. Вибуховий пристрій розірвався на відстані 3 метрів від постраждалих. Синчук отримав три осколкові поранення: два в обличчя, одне в стегно. На цей час в медичному стаціонарі залишається один із постраждалих підприємців. Посилаючись на інтереси слідства, Суходубов не повідомляє, чи потрапили зловмисники в поле зору камер відеоспостереження.

За словами в.о. прокурора, сам Синчук виключає можливість того, що замах було скоєно саме на його життя. «Ми все зробимо, щоб цей злочин було розкрито і винні були покарані», - заявив журналістам Суходубов.

Така налаштованість в.о. прокурора вселяє оптимізм, хоча слід сказати, що значна частина найбільш резонансних злочинів, скоєних на Харківщині впродовж останніх 10 років, так і не була розкрита.

До них можна віднести збройні напади і вбивство кількох інкасаторів у Харкові, замахи на Харківського міського голову Геннадія Кернеса, вибух у виборчому штабі Партії регіонів на виборах Президента України 2004 року, де на ту мить перебував і постраждав колишній губернатор Євген Кушнарьов. Досі залишається невідомою доля харківського журналіста, головного редактора місцевої газети «Новий стиль» Василя Климентьєва, який за нез’ясованих обставин зник у серпні 2010 року.

На пам`яті харків’ян - загибель народного депутата, бізнесмена (власника фірми «Лоск») Юрія Кононенка, а також вбивство екс-губернатора, колишнього народного депутата і глави Адміністрації Пезидента України Євгена Кушнарьова. Обидва начебто загинули «з необережності», але серед харків’ян є скептики, які не схильні вірити оголошеним офіційним вердиктам.

Вибух 12 березня торкається державного посадовця високого рангу, і розкриття злочину стане для прокуратури справою честі.

Синчук очолював прокуратуру Харківської області з 2004 по 2010 рік, до того багато років працював заступником прокурора і був одним з наймолодших керівників у відомстві. Після виборів Президента він написав заяву на звільнення у зв’язку з переводом на роботу до Генеральної прокуратури України. Як пише місцева преса, останнім часом він проживає у Харкові, має бізнес, захоплюється спортом і є власником фінтес-центру.

У Харкові Синчука знають як неконфліктну і толерантну людину. І дійсно, жодних скандалів, повязаних з його іменем, ніхто пригадати не може. У зв’язку з подією, яка сталася 12 березня, сам екс-прокурор ще не дав жодного коментаря.

Володимир КРАВЧЕНКО

На знімку: екс-прокурор Харківської області Василь СИНЧУК (архів).

Фото УНІАН