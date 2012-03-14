Економічні показники області в 2011 р. мали позитивну динаміку - Авершин

Харків. 14 березня. УНІАН. Практично всі економічні показники Харківської області в 2011 році мали позитивну динаміку.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сказав сьогодні під час ефіру програми «Ранковий ексклюзив» на обласному радіо начальник Головного управління економіки Сергій АВЕРШИН.

«Харківській області в 2011 році вдалося забезпечити значне збільшення фінансування соціальних програм, що повинно бути вкрай важливим результатом для кожного жителя нашого регіону. Це і збільшення фінансування охорони здоров`я, освіти. Серйозні напрацювання в 2011 році були зроблені з інвестиційної привабливості Харківської області, і багато було зроблено для розвитку підприємництва. З успіхом закінчили роботи основні наші підприємства. Вдалося погасити практично повністю заборгованість із зарплати на заводі ім. Малишева і Харківському авіазаводі. Ми намітили певний план дій щодо подальшого виведення з кризових ситуацій цих підприємств», - сказав С.АВЕРШИН.

Як він зазначив, у 2011 році було завершено будівництво багатьох об`єктів та розпочато будівництво нових об`єктів охорони здоров`я, освіти, культури. Вся ця робота буде продовжуватися і в 2012 році, наголосив керваник управління.