У Харкові пройде турнір «Вітчизняна війна 1812 р. в історії полків Слобідської України»

Харків. 26 лютого. УНІАН. У Харківській області пройде обласний турнір школярів «Вітчизняна війна 1812 року в історії полків Слобідської України».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, турнір, організатори турніру -Харківський обласний благодійний фонд «Академія» та Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» за підтримки Фонду «Російський світ».

Метою турніру є формування позитивного історичного мислення у школярів, залучення уваги громадськості до 200-річного ювілею Бородинської битви і Вітчизняної війни 1812 року, йдеться у повідомленні.

У заході планується участь 110 учнів 9-11 класів шкіл Харкова, Севастополя, Сумської (Охтирка) і Харківської областей (Куп`янськ, Лозова, Чугуїв, Первомайський).

Турнір складатиметься з двох частин: 1) захист-презентація дослідницьких проектів, присвячених історії полків, що дислокувалися на території Слобідської України і брали участь у бойових діях Великої Вітчизняної війни 1812 року, і - в першу чергу - в Бородинській битві, 2) брейн-ринг «Вітчизняна війна 1812 року: дати, події, люди».

За підсумками турніру буде видано збірник конкурсних робіт «Нариси історії гусарських полків Слобідської України в історії Вітчизняної війни 1812 р.». Переможці візьмуть участь в екскурсійній поїздці на Бородинське поле.

Турнір відбудеться 29 березня.