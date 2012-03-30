З України намагалися вивезти бронзові експонати скіфської доби

Харків. 30 березня. УНІАН. Співробітники СБУ спільно з прикордонниками та митниками затримали громадянина, який намагався вивезти з України колекцію цінних археологічних експонатів, яка належать до скіфського періоду XII-III століть до нашої ери.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, 28 березня ц.р. під час проходження митного догляду рейсового автобусу сполученням «Харків-Бірючі» в зоні дії митного посту «Гоптівка» правоохоронці вилучили у 30-річного мешканця Харківської області 30 бронзових наконечників для стріл, які були ретельно приховані зловмисником в особистих речах.

За висновками експертів, археологічні знахідки належать до скіфського періоду XII-III століть до нашої ери, складають у сукупності колекцію та є культурними цінностями, що мають історичне значення.

Слідчим відділом УСБУ в Харківській області стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ознаками ч.2 ст.15 та ч.1 ст.201 (замах на контрабанду культурних цінностей) Кримінального кодексу України.

За вчинення такого злочинну контрабандисту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років з конфіскацією предметів контрабанди, зазначили у прес-центрі.