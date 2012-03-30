Добкін увійшов до складу оргкомітету Євробаскету-2015

Харків. 30 березня. УНІАН. Згідно з постановою Кабінету міністрів України, голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін увійшов до складу оргкомітету з підготовки та проведення в Україні Чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, також членом оргкомітету став Харківський міський голова Геннадій Кернес. Очолив оргкомітет прем`єр-міністр Україна Микола Азаров.

Приймати Чемпіонат Європи з баскетболу будуть чотири українських міста. На даний час розглядаються можливості шести найбільших міст країни: Харкова, Дніпропетровська, Донецька, Києва, Львова та Одеси.