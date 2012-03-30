Харківщина ініціює безкоштовне надання соціальних послуг пенсіонерам

Харків. 30 березня. УНІАН. Харківська область виступає з ініціативою про безкоштовне надання низки соціальних послуг пенсіонерам.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував губернатор Михайло Добкін під час програми «Час влади» на обласному телебаченні.

За його словами, керівництво Харкова та області виходить з ініціативою змін до законодавства, які дозволять пенсіонерам безкоштовно отримувати ряд соціальних послуг.

«Є ініціатива Харкова, щоб не брати плату за надання соціальної допомоги з тих пенсіонерів, які отримують пенсію менше півтори тисячі гривень, і взагалі зробити безкоштовним цілий ряд послуг, які надаються пенсіонерам. Ми пропонуємо, щоб держава взяла на себе ці витрати», - сказав М.Добкін.