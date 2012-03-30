Добкін виступає за зміну керівництва заводу ім. Шевченка

Харків. 30 березня. УНІАН. Нинішнє керівництво Харківського приладобудівного заводу імені Шевченка не впоралося із поставленими завданнями, і найближчим часом буде розглянуте питання про його зміну.

Про це заявив у ході засідання колегії облдержадміністрації губернатор Михайло Добкін. Крім того, повідомив він, є факти серйозних порушень на підприємстві, і він вважає, що цим має зайнятися прокуратура.

«Найближчим часом ми зробимо все, щоб на заводі імені Шевченка з`явилася нова команда, яка зможе запропонувати своє бачення виходу зі складної ситуації. А попередня команда буде відповідати за свою роботу, тому що я вже рік тільки чую відмовки з їхнього боку, а справа з місця не зрушилася, ситуація навіть стала гірше, ніж була. Більше того, коли був перехід від Міністерства промислової політики до ДК «Укроборонпром», ці люди зробили кілька речей, за які, я думаю, будуть тепер відповідати. Я напишу письмове звернення у прокуратуру, де вкажу певні факти, які попрошу перевірити, і якщо вони підтвердяться, - дати правову оцінку аж до порушення кримінальної справи», - сказав М.Добкін.