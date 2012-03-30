У Богодухові за торгівлю наркотиками вигнали з роботи міліціонершу

Харків. 30 березня. УНІАН. Прокуратурою Харківської області порушено кримінальну справу стосовно колишнього працівника Богодухівського райвідділу міліції за фактом незаконного збуту наркотиків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, факти незаконної діяльності правоохоронця були виявлені під час перевірки заяви чоловіка, який поінформував про неправомірні дії невстановлених працівників міліції.

Працівниками Управління внутрішньої безпеки обласної міліції під час проведення оперативних заходів у місті Богодухові було викрито керівника відділу Богодухівського РВ МВС , яка незаконно збула особливо небезпечний наркотичний засіб (каннабіс) вагою 2,57 грам місцевому мешканцю за 80 гривень. Наказом ГУ МВС України в Харківській ця працівниця була звільнена з органів внутрішніх справ.

24 березня прокуратурою Харківської області порушено кримінальну справу щодо колишнього працівника Богодухівського райвідділу міліції за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконний збут наркотичних засобів). Триває подальше розслідування, повідомили у ВЗГ.