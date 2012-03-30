Новий Митний кодекс набере чинності з 1 червня, а можливо й ні

Харків. 30 березня. УНІАН. Новий Митний кодекс України набере чинності з 1 червня 2012 року, сподівається голова Державної митної служби України Ігор Калетник.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Харкові.

«Ми очікуємо, що найближчим часом кодекс буде підписаний Президентом нашої країни і вступить у дію з 1 червня 2012 року», - сказав І.Калетник.

На його думку, новий Митний кодекс «дасть серйозний імпульс для бізнесу», оскільки в ньому закладені норми щодо спрощення цілого ряду митних процедур.

І.Калетник зауважив, що митна служба вже розробила необхідне нормативне забезпечення нового кодексу. «Ми розробили всі нормативні документи, які будуть введені одразу після підписання Митного кодексу», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня Верховна Рада ухвалила доопрацьований Митний кодекс, врахувавши пропозиції Президента України.

Кодекс був ухвалений ВР 3 листопада 2011 року, проте Президент заветував його і повернув з пропозиціями до парламенту.