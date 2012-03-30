Митниця планує мобілізувати до бюджету до 130 млрд грн – Калетник

Харків. 30 березня. УНІАН. Державна митна служба України цього року планує мобілізувати до державного бюджету до 130 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові сказав начальник Державної митної служби України Ігор Калетник.

За його словами, на сьогоднішній день план Міністерства фінансів України з митних зборів на 2012 рік становить 122 млрд грн. Збільшення запланованих зборів має відбутися за рахунок «мобілізації резервів».

І.Калетник запевнив, що посилення податкового тиску не буде. «Але ми бачимо резерв в межах 8 млрд грн додаткових», - сказав він.

Начальник Держмитслужби відзначив, що сьогодні відповідні фахівці аналізують товарні групи, які ввозяться в країну. І.Калетник зазначив, що сьогодні особливо важливо проконтролювати оподаткування товарів за дійсною митною вартістю. «Це дає нам можливість сьогодні перераховувати до держбюджету щодня близько 500 млн. грн. Такого не було ніколи», - наголосив він.

За даними І.Калетника, митна служба проводить аналіз умовних нарахувань з цілого ряду звільнення від сплати податку на додану вартість і митного збору, зокрема, це стосується деяких ліків. Окрім цього, за його словами, на сьогоднішній день розглядається питання ведення акцизу на вантажопасажирські транспортні засоби під кодом 8704. «Це допоможе мобілізувати додатково до держбюджету до 500 млн. грн», - сказав він.

За даними І.Калетника, в 1-му кварталі 2012 року порівняно з аналогічним періодом минулого року Держмитслужба збільшила збори на 5 млрд грн – до майже 30 млрд грн. Зокрема, тільки в березні 2012 року до бюджету перераховано більш як 10 млрд грн. План Міністерства фінансів України на 1-й квартал виконано на 105%.

Нагадаємо, Мінфін встановив план надходжень до державного бюджету для Держмитслужби на 2012 рік на рівні 121,9 млрд. грн., що на 18,7 млрд. грн. більше показника 2011 року.