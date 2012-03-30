Підприємствам Харківщини повернули ПДВ

Харків. 30 березня. УНІАН. Завдяки підтримки Уряду на Харківщині практично вирішено проблему відшкодування ПДВ промисловим підприємствам.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував губернатор Михайло Добкін.



За його даними, низка харківських підприємств сьогодні отримали 100-відсоткове відшкодування ПДВ. Зокрема, кошти спрямовані на рахунки Харківського авіаційного заводу, ХТЗ, ВАТ «Турбоатом» та інших підприємств.