Приймаючі міста хочуть зробити дні матчів Євро-2012 вихідними
08:28, 03 квітня 2012Харьків
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Ініціатива Львова
Харків. 3 квітня. УНІАН. Дні матчів Євро-2012 можуть стати вихідними.
Як повідомили УНІАН у департаменті «Євро-2012» Львівської міської ради, міста, які прийматимуть Євро-2012, ініціюють оголошення днів матчів вихідними.
«Таке рішення зараз розглядається в уряді. Йдеться про те, щоб у кожному з 4 міст дні проведення матчів були вихідні. Львову у цьому плані простіше, адже з трьох матчів, які прийматиме місто, два пройдуть у вихідні дні – у суботу та неділю. Ще один матч відбудеться у середу», - розповіли УНІАН у департаменті «Євро-2012» Львівської міської ради.
8 червня відбудеться перший матч та відкриття Турніру. У Харкові відбудуться три матчі фінального турніру.
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