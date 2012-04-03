Добкін обіцяє посилити на Харківщині боротьбу з зарплатою в конвертах

Харків. 3 квітня. УНІАН. На Харківщині буде максимально активізовано роботу з ліквідації тіньової зайнятості.

Про це сьогодні за результатами робочої зустрічі з Прем`єр-міністром України Миколою Азаровим повідомив голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

«На сьогоднішній день Харківська область має найвищий ріст індексу промислової продукції в Україні - 110,9%, але проблемою залишається невисока заробітна плата на ряді підприємств, а також все ще надто високий рівень тіньової зайнятості», - передає слова М.Добкіна прес-служба облдержадміністрації.

«Сьогодні в ході зустрічі прем`єр-міністр звернув увагу на ці питання, і хоча у нас постійно проводяться різноманітні заходи для вирішення цих проблем, ми максимально активізуємо роботу з цих питань. Зокрема, можу сказати, що боротьбу із зарплатою в конвертах в Харківській області буде ще більше посилено. В кінці квітня я буду доповідати про перші результати проведеної роботи в цьому напрямку», - сказав М.Добкін.

За його словами, також у ході зустрічі керівника області з М.Азаровим обговорювалися результати соціально-економічного розвитку Харківщини за січень-березень 2012 року.

Крім цього М.Добкін обговорив з главою уряду низку важливих для регіону проблем, які вимагають втручання центральних органів влади. Зокрема, за допомогою уряду вже вдалося вирішити проблему повернення ПДВ промисловим підприємствам регіону. Також губернатор обговорив з М.Азаровим питання виплати зарплати на підприємствах регіону.