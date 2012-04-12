Новий орган у Харкові може бути встановлений вже цього року - Добкін

Харків. 12 квітня. УНІАН. Цього року в Харківській філармонії буде закінчений ремонт органного залу та встановлено в ньому орган.

Про це в середу під час брифінгу за підсумками робочої поїздки до Богодухівського району області повідомив голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

Зокрема, він зазначив, що з того безладу, який називався будівництвом філармонії, вдалося організувати нормальний, робочий процес. Тим самим прискорити терміни здачі органного залу.

«Цього року ми здамо органний зал і встановимо орган. У нас є два варіанти розвитку ситуації. Перший - ми встановлюємо орган відразу після закінчення ремонту органного залу. Другий - привозимо його, зберігаємо і встановлюємо через 1,5-2 місяці. Будь-який варіант нас влаштовує. Все залежить від того, чи встигнуть будівельники вчасно закінчити свою роботу. Якщо встигнуть, то ми встановимо його відразу», - передає слова М.Добкіна прес-служба облдержадміністрації.