В перинатальному центрі народилося понад 100 дітей

Харків. 27 квітня. УНІАН. У Харкові в регіональному перинатальному центрі народилося понад 100 дітей.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував на сесії обласної ради заступник губернатора Ігор Шурма.

«З 2 березня у Харківському регіональному перинатальному центрі відбулося 98 пологів та народилися 104 дитини. Всі пологи були ускладнені. Якщо б не цей перинатальниій центр, у 65% цих дітей не було б шансів вижити»», - сказав І.Шурма.

Він зазначив, що ця установа, яка була створена в рамках реалізації Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства», забезпечує принципово новий рівень перинатальної допомоги на Харківщині.

«Регіональний перинатальний центр є гордістю Слобожанського краю», - наголосив І.Шурма.