Медики не можуть сказати, чи можна Тимошенко везти до суду

Харків. 27 квітня. УНІАН. Медкомісія Міністерства охорони здоров’я, спеціально створена для вивчення стану здоров’я екс-прем’єра Юлії Тимошенко, не може дати висновок про можливість засудженої брати учать у судовому засіданні 28 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на брифінгу в Качанівській колонії голова комісії МОЗ – перший заступник міністра охорони здоров’я Раїса Моісеєнко.

За її словами, висновок неможливо зробити через відмову засудженої провести її медичний огляд. Комісія зустрічалася з Ю.Тимошенко в Качанівській колонії, але вона не дала згоди на її медичне обстеження.

«Наша комісія, на жаль, була позбавлена можливості дати оцінку стану здоров’я Юлії Володимирівни», - заявила Р.Моісеєнко.

У звязку з цим, сказала голова комісії, лікарі не можуть дати рекомендації щодо «її (Тимошенко – УНІАН) можливої участі в судовому засіданні як 28 числа, так і в інші дні».

За словами Р.Моісеєнко, висновки комісії буде передано до пенітенціарної служби. Рішення ж про можливу доставку Юлії Тимошенко на судове засідання 28 квітня не входить до повноважень комісії МОЗ. Заступник міністра зазначила, що медкомісія рекомендувала продовжити спостереження за станом здоров’я екс-прем’єра в межах колонії. Повернутися ж до цього питання можна буде щонайменше за два тижні.

«Можливо, Юлія Володимирівна дасть можливість її оглянути», - сказала Р.Моісеєнко.