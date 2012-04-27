Карпачова поширила фотографії із синцями Тимошенко

Харків. 27 квітня. УНІАН. Омбудсман Ніна Карпачова поширила фотографії тілесних ушкоджень ув’язненої екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як повідомляє «Українська правда», знімки датовані середою, 25 квітня, тобто через п`ять днів після транспортування Ю.Тимошенко до лікарні, в ході чого, за її словами, було завдано тілесних ушкоджень. Фотографії зробила сама Н.Карпачова.

Також Н.Карпачова поширила ці фотографії серед дипломатів країн Європейського Союзу в ході зустрічі, що відбулася сьогодні у Представництві ЄС у Києві.

Крім того, Н.Карпачова продемонструвала дипломатам експертизу ушкоджень Ю.Тимошенко, зроблену за фотознімками.

Оприлюднити фотодокази довелося після заяви прес-служби Партії регіонів про те, що історія з побиттям Ю.Тимошенко зрежисована для дискредитації керівництва України й відволікання від ”злочинної діяльності” лідера опозиції.

”На наших очах розгортається черговий акт дивовижної провокації проти України, дискредитації керівництва нашої держави. Це добре зрежисована постановка все тих же майстрів політичних інтриг і брудних спекуляцій: пані Тимошенко і її штабу”, - говориться в заяві регіоналів.

”Хто при здоровому глузді, при тій увазі, що прикута до Тимошенко, зважиться хоч пальцем до неї доторкнутися? Хотілося б поцікавитися в Тимошенко і її поплічників: а чи готові вони подивитися в очі матерям, дружинам, дітям тих офіцерів, яких вони виставляють ґвалтівниками, садистами?” - зазначається в повідомленні Партії регіонів.

Водночас в експертному висновку, зробленому після ознайомлення з фотографіями, сказано, що виявлені на тілі Ю.Тимошенко ушкодження - ”результат дії твердих предметів”.

”Вони могли бути заподіяні у строк не менше чотирьох - шести діб до моменту їх фотофіксації. Ушкодження на лівій верхній кінцівці могли виникнути при захватуванні кінцівки сторонньої рукою”, - сказано в документі.

”Синець з внутрішньо-шкірними крововиливами, розташований на передній черевній стінці справа, також є результатом дії твердого предмету. За своєю формою та іншими особливостями найбільш вірогідно він виник внаслідок удару кулаком зі значною силою”, - сказано в експертному висновку.