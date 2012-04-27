Пенітенціарна служба просить суд захисту честь своїх працівників

Харків. 27 квітня. УНІАН. Державна пенітенціарна служба України сьогодні звертається до суду з проханням про захист честі і гідності працівників відомства з вимогою визнати інформацію народних депутатів Сергія Пашинського, Сергія Власенка та інших такою, що ганьбить ділову репутацію відомства, а також з вимогою публічно спростувати інформацію у відкритий для суспільства спосіб.

Про це йдеться у Відкритому зверненні колективу ДПтСУ, текст якого розміщений на офіційному сайті відомства.

«Сьогодні співробітники відомства - це «тюремники». Доречно згадати ще декілька порівнянь співробітників ДПтС, які сьогодні поширені депутатами Власенком, Пашинським та іншими у ЗМІ, інтернет-порталах, окремих коментарях.: «Фашисти», «кати», «торгаші свободою», «нелюди», «опричники влади», - обурюються автори звернення.