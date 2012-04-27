Тимошенко просить суд зупинити провадження у справі ЄЕСУ

Харків. 27 квітня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко письмово звернулася до судді Київського районного суду Харкова Костянтина Садовського, який розглядає справу щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», з проханням зупинити провадження у кримінальній справі до свого одужання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістів захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

Він зазначив, що Ю.Тимошенко, зважаючи на стан здоров’я, також просить суд не доставляти її на судові засідання.

«У своїй заяві Юлія Тимошенко зазначає, що за станом свого здоров’я вона не може бути присутньою. Стан здоров’я Юлії Володимирівни не дозволяє їй брати учать у засіданні, а тому вона просить суддю прийняти рішення не доставляти її до зали судових засідань, а також зупинити провадження у справі до її одужання», - сказав С.Власенко.

Захисник наголосив, що звернення сьогодні було направлене К.Садовському, копії звернення – прокуророві Харківської області Геннадію Тюріну, а також керівництву Качанівської колонії, де Ю.Тимошенко відбуває покарання.

С.Власенко при цьому не виключив можливості примусового привезення Ю.Тимошенко до суду.