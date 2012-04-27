Водій і фельдшер швидкої розповіли, як перевозили Тимошенко до лікарні

Харків. 27 квітня. УНІАН. Водій і фельдшер швидкої медичної допомоги, яка перевозила екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко з Качанівської колонії до лікарні «Укрзалізниці» 20 квітня, стверджують, що їхня пацієнтка поводилася цілком спокійно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні розповіли журналістам працівники харківської служби швидкої медичної допомоги водій Євген Печеніжський та фельдшер спеціалізованої бригади швидкої допомоги Ніна Логінова.

За словами водія, автомобіль швидкої 20 квітня прибув до колонії близько 17.00 і близько 17.40 заїхав на територію установи.

«Чекали близько чотирьох годин. Як виводили Тимошенко - я не бачив. Я лише допоміг засунути ноші в машину. Тимошенко лежала мовчки. Коли приїхали до Центральної клінічної лікарні, я лише висунув ноші. Переносили Тимошенко інші люди», - повідомив Є.Печеніжський.

У свою чергу, Н.Логінова зазначила, що 20 квітня надійшов виклик за адресою провулок Вишневий, 16 (адреса Качанівської колонії – УНІАН).

«Лише на території колонії нам сказали, що перевезти треба Юлію Володимирівну. Чекали довго. О 22.00 Тимошенко виніс на руках молодий чоловік у штатському. Вкрита вона була пледом, і, крім обличчя, ми нічого не бачили», - сказала Н.Логінова.

За словами фельдшера, «виглядала вона (Ю.Тимошенко – УНІАН) нормально: коса, легкий макіяж, очі відкриті».

На запитання журналістів, чи опитували вони пацієнтку, Н.Логінова відповіла негативно.

«До наших обов’язків не входило опитувати, оскільки з нею був начмед колонії та лікар-невропатолог. Вони сказали, що вона оглянута», - додала фельдшер.

«В дорозі ніхто нічого не запитував. Їхали мовчки. Заяв ніяких не було. Коли привезли до лікарні і на ношах підняли на 9-й поверх, її запитали, на яке ліжко її перекласти. Вона відповіла, що їй все одно», - підсумувала Н.Логінова.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Ю.Тимошенко госпіталізували до ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові. За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Раїси Моісеєнко, після відмови Ю.Тимошенко від обстеження та лікування їй було зроблено виписку та близько 13.00 22 квітня перевезено з лікарні до Качанівської колонії.

24 квітня захисник Сергій Власенко після відвідування екс-прем’єр-міністра у колонії заявив про побиття його підзахисної у виправному закладі 20 квітня. Про побиття також заявила сама Ю.Тимошенко.

Керівництво Качанівської колонії, прокуратура та ДПтС спростувало ці заяви.