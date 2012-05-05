З Харківської області вивезено другу партію меланжу

10:03, 05 травня 2012
Харьків
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Поїхав до Росії

Харків. 5 травня. УНІАН. Зі складів військової частини А 2136, що в Харківській області, проведена відправка другої партії меланжу.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на першого заступника губернатора Валентина Дулуба.

За його даними, ешелон перетнув кордон Харківської області та прямує на завод до міста Дзержинськ Нижегородської області Російської Федерації. В складі ешелону знаходиться 10 цистерн, які вміщують 516 тон меланжу.

Загальна кількість меланжу (з урахуванням першої партії), що була раніше відправлена до Російської Федерації, становить 1286 тон.

Вивезення меланжу з території Харківської області та його подальша утилізація на промислових підприємствах Російської Федерації проводиться за кошти ОБСЄ.

Наступного тижня розпочнеться завантаження третього ешелону меланжу для вивезення за територію Харківської області.

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