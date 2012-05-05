Ветерани Харківської області отримали премії до Дня Перемоги

Харків. 5 травня. УНІАН. Майже всі ветерани Харківської області отримали грошові премії до Дня Перемоги.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, за рішенням Кабінету міністрів України, до Дня Перемоги ветеранам була виплачена разова грошова допомога.

За інформацією начальника Головного управління праці та соціального захисту населення ХОДА Олени Захуцької, в Харківській області таку премію отримають 112 тисяч осіб. За її словами, зараз грошова допомога вже виплачена 99% одержувачів, і до 9 травня виплати будуть завершені.

Розмір грошової допомоги Героям СРСР становить 2200 грн., інвалідам I групи - 2200 грн., інвалідам II групи - 1920 грн., інвалідам III групи - 1720 грн., учасникам бойових дій - 675 грн., членам сімей загиблих - 340 грн. та учасникам війни - 125 грн.

Цього року завдяки впровадженню соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича розмір матеріальної допомоги був збільшений. Так, у 2011 році виплати становили інвалідам I групи - 1200 грн., II групи - 1020 грн., III групи - 920 грн.

Для виплати одноразової грошової допомоги до Дня Перемоги Харківській області була виділена субвенція в розмірі близько 50 млн. грн., йдеться у повідомленні.