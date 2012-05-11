Сьогодні до Тимошенко приїздить Президент Литви

Харків. 11 травня. УНІАН. Сьогодні очікується візит до Харкова Президента Литовської Республіки Далі Грібаускайте.

Як повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України, ДПтС надала дозволи на відвідання екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко ряду представників міжнародної спільноти, в тому числі й Президенту Литви.

Також Харків найближчими днями можуть відвідати посол США в Україні Джон Теффт та другий заступник Державного секретаря з питань демократії, прав людини і праці Т.Мелія.

16 травня Ю.Тимошенко планують відвідати співдоповідач ПАРЄ з питань України Майліс Репс та Марієтта Пурбе-Лундін.