Сьогодні до Тимошенко приїздить Президент Литви
08:20, 11 травня 2012Харьків
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ДПтС дала дозвіл
Харків. 11 травня. УНІАН. Сьогодні очікується візит до Харкова Президента Литовської Республіки Далі Грібаускайте.
Як повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України, ДПтС надала дозволи на відвідання екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко ряду представників міжнародної спільноти, в тому числі й Президенту Литви.
Також Харків найближчими днями можуть відвідати посол США в Україні Джон Теффт та другий заступник Державного секретаря з питань демократії, прав людини і праці Т.Мелія.
16 травня Ю.Тимошенко планують відвідати співдоповідач ПАРЄ з питань України Майліс Репс та Марієтта Пурбе-Лундін.
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