«Харьковская сирень»: 2-й день фестивалю

Харків. 11 травня. УНІАН. Сьогодні, 11 травня, о 9.30 у синій залі кінотеатру ім. Довженка (вул. 23 Серпня, 61) розпочнеться показ конкурсних робіт IV фестивалю короткометражних фільмів «Харьковская сирень»: «Нах-хаус» (Євген Кудрявцев, Росія), «Dans le nez» («В носі», Patrick Beraud, Франція ) «Vanishing» («Зникнення», Bartosz Kruhlik, Польща) «Orlandina Uber Alles» (Михайло Черняк, Росія) «Тортик» (Алан Останін, Україні) «MEZZOфобія» (Максим Кравченко, Україна) «Glasgow» (Piotr Subbotko, Польща) «Je pourrais être votre grand-mère» («Я могла б бути вашою бабусею», Bernard Tanguy, Франція). Крім цього, в рамках фестивалю, відбудуться такі заходи: 10.00: майстер-клас фахівця з кіноспецефектів, володаря призу Американської кіноакадемії «Оскар» харків`янина Юджина (Євгена) Мамута (ректорський корпус НТУ «Харківський політехнічний інститут» (вул. Фрунзе, 21). 12.30: покладання квітів до меморіальної дошки Альфреду Федецькому (приміщення Харківськоїобласної філармонія (вул. Римарська, 21). 14.00: відкриття виставки, присвячену всесвітньо відомому дизайнерові театральних та балетних костюмів, харків`янці Варварі Каринській (Харківськаобласна філармонія (вул. Римарська, 21). 15.00: концерт «Пам`яті Едіт Піаф присвячується» (Харківськаобласна філармонія (вул. Римарська, 21). 18.00: творча зустріч з французьким кіноактором Аленом Делоному (Палац студентів Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (вул. Пушкінська, 88).

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