«Харьковская сирень»: 2-й день фестивалю

08:41, 11 травня 2012
Харьків
0 0

Харків. 11 травня. УНІАН. Сьогодні, 11 травня, о 9.30 у синій залі кінотеатру ім. Довженка (вул. 23 Серпня, 61) розпочнеться показ конкурсних робіт IV фестивалю короткометражних фільмів «Харьковская сирень»:

«Нах-хаус» (Євген Кудрявцев, Росія), «Dans le nez» («В носі», Patrick Beraud, Франція )

«Vanishing» («Зникнення», Bartosz Kruhlik, Польща)

«Orlandina Uber Alles» (Михайло Черняк, Росія)

«Тортик» (Алан Останін, Україні)

«MEZZOфобія» (Максим Кравченко, Україна)

«Glasgow» (Piotr Subbotko, Польща)

«Je pourrais être votre grand-mère» («Я могла б бути вашою бабусею», Bernard Tanguy, Франція).

Крім цього, в рамках фестивалю, відбудуться такі заходи:

10.00: майстер-клас фахівця з кіноспецефектів, володаря призу Американської кіноакадемії «Оскар» харків`янина Юджина (Євгена) Мамута (ректорський корпус НТУ «Харківський політехнічний інститут» (вул. Фрунзе, 21).

12.30: покладання квітів до меморіальної дошки Альфреду Федецькому (приміщення Харківськоїобласної філармонія (вул. Римарська, 21).

14.00: відкриття виставки, присвячену всесвітньо відомому дизайнерові театральних та балетних костюмів, харків`янці Варварі Каринській (Харківськаобласна філармонія (вул. Римарська, 21).

15.00: концерт «Пам`яті Едіт Піаф присвячується» (Харківськаобласна філармонія (вул. Римарська, 21).

18.00: творча зустріч з французьким кіноактором Аленом Делоному (Палац студентів Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (вул. Пушкінська, 88).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter