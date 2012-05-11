Президент Литви зустрінеться з Добкіним

Харків. 11 травня. УНІАН. Президент Литви Даля Грибаускайте сьогодні під час офіційного візиту до Харківської області зустрінеться з головою Харківської облдержадміністрації Михайлом Добкіним.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, Д.Грибаускайте і М.Добкін обговорять «питання налагодження двосторонніх торгово-економічних відносин між Литвою і Харківською областю».

В облдержадміністрації не повідомляють, на який час призначено зустріч, однак, за інформацією УНІАН, літак Президента Литви має приземлитися в аеропорту «Харків» близько 14.30.

Близько 16.00 Д. Грібаускайте планує зустрітися з екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці».