Бережна подала руку допомоги сиротам-випускникам

Харків. 11 травня. УНІАН. Народний депутат, член фракції Партії регіонів Ірина Бережна подала руку допомоги дітям - сиротам і дітям, позбавленим батьківської опіки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі І.Бережної, про це народний депутат заявила під час прийому міського голови Харкова Геннадія Кернеса для дітей-сиріт з нагоди закінчення школи.

«Я сьогодні з гордістю дивлюся на дітей. Їхнє життя вже наповнене недитячими випробуваннями, і мені б щиро хотілося, щоб знегоди в їхньому житті закінчилися, - сказала депутат. - Я сьогодні пропоную дітям руку допомоги. З якими б труднощами вони не зіткнулися в дорослому житті, я буду поряд, щоб допомогти. У Харкові немає чужих дітей, і я упевнена, що всі сироти і діти з неблагополучних сімей мають це відчувати».