Харківський аеропорт нарощує авіасполучення з Грузією

Харків. 11 травня. УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» та авіакомпанія Georgian Airways розширюють свою співпрацю, надаючи жителям Слобожанщини більше можливостей для поїздок до міст Грузії.

Як повідомили УНІАН в прес-службі групи DCH, що реалізовує проекти Євро-2012 у Харкові, так, вже з квітня збільшено число прямих рейсів за маршрутом Тбілісі-Харків-Тбілісі. Перельоти здійснюються 3 рази на тиждень: в понеділок, середу та п`ятницю. Час у дорозі - менше двох годин.

Згідно з повідомленням, із червня будуть відновлені рейси за маршрутом Батумі-Харків-Батумі, які в тестовому режимі вже працювали влітку минулого року. Переліт здійснюватиметься 1 раз на тиждень - по четвергах. Час у дорозі - близько півтори години. Рейси компанії Georgian Airways обслуговуватимуться літаками Bombardier Crj-200 (Canadian Regional Jet), призначеними для регіональних перельотів. Місткість літака - 50 крісел, всі місця призначені для пасажирів економ-класу.

«З боку наших пасажирів зацікавленість у поїздках до Грузії весь час збільшується. Це і ділові візити, і туристичні подорожі. Безумовно, нашим завданням є задоволення попиту, що зростає. І ми дуже раді тому, що в цьому процесі ми можемо покластися на такого надійного партнера, як Georgian Airways», - відзначає Володимир Васильченко, директор компанії «Нью Системс АМ» (оператор Міжнародного аеропорту «Харків»).

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в даний час в рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи по футболу 2012 р. Масштабний проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція Міжнародного аеропорту «Харків» здійснюється у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.Ярославського в проект становить 107,2 млн. дол. (аеровокзальний комплекс і прилеглі території). Сума фінансування, виділеного з Державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництво і аеродромно-діспечерської вежі) - 191,3 млн. дол.