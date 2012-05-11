До Харкова з візитом прибула Президент Литви Даля Грибаускайте

Харків. 11 травня. УНІАН. Президент Литовської республіки Даля Грибаускайте порибула з зробочим візитом до Харкова.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-слубжі Харківської облдержадміністрації, у Міжнародному аеропорту «Харків» главу Литовської республіки зустріли голова облдержадміністрації Михайло Добкін, голова Харківської міської ради Геннадій Кернес, перший заступник Міністра закордонних справ України Руслан Демченко, заступник голови Харківської облради Людмила Давидова, прокурор Харківської області Геннадій Тюрін, начальник ГУ МВС України в Харківській області Віктор Козицький.

В облдержадміністрації відбулася зустрі Д.Грибаускайте з М.Добкіним. «В ході зустрічі були розглянуті питання налагодження двосторонніх торгово-економічних відносин між Литвою і Харківською областю», - йдеться у повідомленні.

Про можливу зустріч Д.Грибаускайте з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко, яка запланована Президентом Литви, не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко відбуває покарання в Качанівській виправній жіночій колонії №54 і на даний час проходить курс лікування в Центральній клінічній лікарні №5 «Укрзалізниці» у Харкові.

Фото прес-служби ХОДА