У неділю Харків відвідає Богатирьова

Харків. 11 травня. УНІАН. У неділю, 13 травня, в Харків з робочим візитом прибуде віце-прем`єр-міністр України - Міністр охорони здоров`я Раїса Богатирьова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, у програмі візиту - зустріч з колективом обласної клінічної лікарні - Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Також Р.Богатирьова візьме участь в урочистій церемонії закриття IV Міжнародного фестивалю короткометражного кіно «Харьковская сирень» та в урочистостях «Випускник року».