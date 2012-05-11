Грибаускайте прибула до Тимошенко в лікарню

Харків. 11 травня. УНІАН. До екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка проходить лікування у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, прибула Президент Литовської Республіки Даля Грибаускайте.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 16.10 кортежавтомобілів у супроводі ДАІ заїхав на територію лікарні.

На територію медичного закладу пройшли прокурор Харківської області Геннадій Тюрін, представники місцевої влади та керівники місцевих силових структур.

У той же час журналістів місцевих та центральних ЗМІ залишили за воротами медичного закладу.