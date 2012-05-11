Харківська область і Литва збільшили товарообіг у 2,4 рази - Добкін

Харків. 11 травня. УНІАН. Цього року Харківська область і Литва збільшили тооварообіг в 2,4 рази.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-слубжі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував під час зустрічі з Президентом Литовської республіки Далею Грибаускайте голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

«Економічний товарообіг у 2011 році порівняно з 2010-м між Харківською областю та Литвою зріс у 2,4 рази. Це є доброю ознакою того, що в наступні роки товарообіг між Харківщиною та Литовською Республікою буде тільки зростати», - сказав М.Добкін.

При цьому керівник області вказав на зацікавленість в інвестиціях у конкретні галузі економіки краю.

«Наш регіон зацікавлений в інвестиціях в сільське господарство та переробну промисловість, зокрема, в переробку молока. Це ті галузі, в яких Литва досягла високих результатів», - зазначив М.Добкін.

У ході зустрічі, яка пройшла в рамках робочого візиту глави Литовської держави, М.Добкін і Д.Грибаускайте обговорили питання поглиблення двосторонніх торгово-економічних відносин між Литвою та Харківською областю.

За даними Мінекономрозвитку України, Литовська республіка посідає 39 місце серед 174 країн світу, до яких експортуються українські товари та 18 місце за обсягами імпорту серед 171 країни світу, з яких надходить продукція в Україну. Протягом 2000-2011 років товарообіг українських товарів та послуг до Литовської Республіки зріс з 227,2 до 955 млн. дол. США. При цьому, близько 95% зовнішньоторговельного обороту традиційно припадає на товари та 5% – на послуги.

За січень 2012 року обсяги торгівлі товарами становлять 84,4 млн. дол. США, при цьому експорт товарів з України до Литви становить 16,1 млн. дол., імпорт литовських товарів в Україну - 68,3 млн. дол.

У 2011 році товарообіг товарами та послугами між Україною та Литвою становив 1197 млн. дол., в тому числі експорт українських товарів та послуг до Литви – 345 млн. дол. США, імпорт товарів та послуг з Литви – 852 млн. дол.

В структурі експорту послуг з України до Литви 80,2% припадає на послуги транспорту та зв’язку, 12,7 % – послуги в операціях з нерухомістю, 2,8% – послуги в обробній промисловості, 2,2% – послуги готелів і ресторанів.

В структурі імпорту послуг з Литви 87,3% припадає на послуги транспорту та зв’язку, 3,7 % на послуги в операціях з нерухомістю, 2,8% – послуги пов’язані з фінансовою діяльністю, 2,1% – послуги пов’язані з державним управлінням, 2% – послуги в обробній промисловості, 1,6% – послуги готелів і ресторанів.

В структурі експорту з України до Литовської Республіки у 2011 році найбільші обсяги посіли чорні метали – 27,7%, деревина і вироби з деревини – 8%, залишки і відходи харчової промисловості – 8%, зернові культури – 5,8%, жири та олії – 5,2%, котли, машини, апарати і механічні пристрої – 4,5%.

В структурі імпорту з Литовської Республіки до України у 2011 році найбільші обсяги посідали енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки – 78,2%; котли, машини, апарати і механічні пристрої – 4%; полімерні матеріали, пластмаси – 2,8%; алкогольні та безалкогольні напої – 1,7%; папір та картон –1,4%; вата – 1,3%.

Фото прес-служби ХОДА