Президент Литви говоритиме з Януковичем про кризу довіри

Харків. 11 травня. УНІАН. Президент Литви Даля Грибаускайте під час сьогоднішньої зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем говоритиме про можливу кризу довіри між Україною та Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.Грибаускайте сказала сьогодні на брифінгу перед лікарнею «Укрзалізниці» в Харкові після відвідування екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

«Я буду говорити, що, на жаль, те, що швидко почалося – бойкот Ялтинського саміту, – може перетворитися на серйозну кризу довіри між Україною та Європою. Я хочу упередити, щоб цей ком недовіри не перетворився на снігову лавину», - сказала Президент Литви.

Вона зауважила, що на сьогодні не можна допустити того, щоб криза довіри завадила підписати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

«Ми не можемо всі – ні Європа, ні Україна – допустити, щоб ця криза стала перепоною для України у підписанні угоди про асоціацію», - сказала Д.Грибаускайте.

Як повідомляв УНІАН, Д.Грибаускайте зустрінеться з В.Януковичем сьогодні увечері в Києві.