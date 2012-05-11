У Харкові відбувся концерт «Пам'яті Едіт Піаф присвячується»

Харків. 11 травня. УНІАН. Сьогодні в рамках IV Міжнародного фестивалю короткометражних фільмів «Харьковская сирень» в Харківській обласній філармонії відбувся концерт «Пам`яті Едіт Піаф присвячується».

Концерт був представлений трьома відділеннями: сучасної французької музики, оперети 50 - 80 років і спектаклем, присвяченим пам`яті знаменитої французької співачки Едіт Піаф, повідомляє сайт облдержадміністрації.

На концерті були присутні гості кінофестивалю «Харьковская сирень» – французький актор Ален Делон, російський, радянський та американський актор Родіон Нахапетов, заслужений артист РРФСР Борис Токарєв, заслужена артистка РФ Людмила Гладунко, директор конкурсу «Міс Франція» Сільвія Тельє, «Міс Франція – 2012» Дельфін Веспізе і «Перша віце-міс Всесвіт-2011» українка Олеся Стефанко.

У першому відділенні концерту виступила французька співачка українського походження Олександра Абуй, автор і виконавиця власних пісень, сценічний псевдонім Tsitsia. Вона представила увазі слухачів пісні французькою та українською мовами.

У другому відділенні у виконанні французького співака і продюсера Рішара Кроса і пріми французької оперети, президента українсько-французької асоціації «Весна» Уляни Чайковської пролунали уривки з вистави, присвяченої Франсісу Лопезу, одному з найбільш знаменитих композиторів оперети у 50-80 роках минулого століття.

Ідея створення вистави, присвяченої Едіт Піаф, належить французькій співачці Ірен Руссель, яка у себе на батьківщині вважається кращою виконавицею пісень Піаф. Її ідею підтримали французька кіноактриса, Почесний президент фестивалю «Харьковская сирень» Мілен Демонжо і співак Рішар Крос.

Сьогодні відбулася прем`єра спектаклю. У будинку філармонії прозвучали зворушливі листи Едіт Піаф до її коханого, знаменитого боксера чемпіона світу в середній вазі 1948 року Марселя Сердана та його листи їй. Листи Едіт Піаф читала Мілен Демонжо, листи Марселя Сердана – Рішар Крос. Ірен Руссель виконала пісні «Je t`ai dans la peau», «Mon Dieu», «Plus bleu que tes yeux» і «Hymne à l`amour», і втрьох з Мілен Демонжо і Рішаром Кросом – «A quoi ça sert l`amour».

«Я хочу подякувати вам усім за цей чудовий вечір. Я дякую всім артистам і музикантам, але особливі слова я хотів би сказати Ірен Руссель. Вона чудово виконала давно знайомі пісні. Едіт Піаф – велика співачка. У 1962 році я був на її похороні. Спасибі, Едіт, спасибі», – сказав на закінчення Ален Делон.