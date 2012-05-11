Ален Делон провів творчу зустріч у Харкові

Харків. 11 травня. УНІАН. Сьогодні в Палаці студентів Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» відбулася творча зустріч з французьким кіноактором Аленом Делоном, яка зібрала повний зал гостей.

«Наш фестиваль відкриває дуже багато сторінок історії, сторінок взаємин, а також дуже багато секретів. І один такий секрет ми сьогодні відкриємо для вас. Я хотіла б трохи розповісти про нашу першу зустріч у Франції з Мілен Демонжо. Це сталося трохи більше, ніж 5 років тому. Свої стіни для зустрічі нам люб`язно надав Український інформаційний культурний центр при Посольстві України у Франції. І до цієї історії, і до історії народження нашого фестивалю причетний Ален Делон. Справа в тому, що в цьому будинку він жив разом з любов`ю свого життя Ромі Шнайдер. І ось через кілька років після нашої зустрічі, він приїхав до Харкова на IV кінофестиваль «Харьковская сирень», - сказала на початку зустрічі начальник управління у справах преси та інформації ХОДА, співголова оргкомітету фестивалю «Харьковская сирень» Вікторія Маренич.

Як повідомляє сайт Харківськоїоблдержадміністрації, у ході зустрічі А.Делон відповів на запитання харків`ян про особливості його режисерської і продюсерської роботи над різними фільмами, про улюблені та неулюблені ролі. Також він відповів на запитання про своїх друзів, з якими він знімався в кіно, про свої стосунки з прихильниками, про свою нинішню роботу, і навіть відповів на кілька запитань про особисте життя. Крім цього, А.Делон дав свою оцінку сучасному мистецтву.

«Ті люди, які зараз роблять кіно, часто йдуть від дійсності. Раніше було не так, раніше фільми знімали про життя. Що стосується мене, то, напевно, я щаслива людина, бо мені ніколи не доводилося зніматися у фільмах, які б мені не подобалися, за які б мені просто платили гроші. У мене навіть немає фільму, який би я назвав улюбленим. Є близько півтора дюжини тих, які я дуже люблю. Але одного, який би я чітко виділив як найулюбленіший, у мене немає», - сказав А.Делон.

Шанувальники французького кіноактора подякували йому за внесок у мистецтво і на знак поваги подарували йому багато подарунків, в основному предметів мистецтва. Зокрема, французька співачка, президент українсько-французької асоціації «Весна» Уляна Чайковська подарувала А.Делону статуетку, яка нагадуватиме йому про Харків.

«Пан Делон, сьогодні ми хочемо подарувати вам символічний подарунок, який буде нагадувати вам про наше місто і про наш фестиваль», - сказала У.Чайковська.